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Tencerede kaynattığı sütün üzerine dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadının tedavisi sürüyor

27.06.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tencerede kaynattığı sütün üzerine dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadının tedavisi sürüyor

Erzurum'da tencerede kaynattığı sütün üzerine dökülmesi sonucu vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Ünzile Aydın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Palandöken ilçesindeki Kayakyolu semtinde yaşayan 23 yaşındaki Aydın'ın 3 gün önce kaynattığı yaklaşık 10 litre süt, tencerenin kulpunun kırılması sonucu üzerine döküldü.

Evdeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne götürülen Aydın'ın bacaklarında 2. ve 3. derece yanıklar tespit edildi.

Gerekli müdahaleleri yapılan Aydın'ın tedavisi sürüyor.

Ünzile Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü söyledi.

Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi hizmetlerinden memnun olduğunu belirten Aydın, "İlk günler ağrım sızım çoktu, şimdi daha iyiyim. Burada doktor ve personel çok ilgili. Süt kaynattıktan sonra tencereyi tezgaha koyarken başıma böyle bir olay geldi. Belden aşağı bacaklarım yandı. İnşallah kısa sürede sağlığıma kavuşurum." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece derin yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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