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Tenis: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası

BATMAN HABERLERİ  | 20.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Batman'da 6 gün sürecek organizasyon, kadın ve erkeklerde 51 takımın katılımıyla başladı

Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet programında yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Batman'da başladı.

Batman Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya, 51 takımda yaklaşık 250 sporcu iştirak etti.

Altı gün sürecek organizasyona, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan takımlar katıldı.

TPAO yerleşkesinde bulunan tenis kortlarında düzenlenen turnuvada, sosyal mesafe ve hijyen kuralları en üst seviyede uygulanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, organizasyona ilişkin, "Batman'da bizi sevindiren, onurlandıran ve heyecanlandıran bir karşılaşma var. Tenis müsabakalarına Batman olarak ev sahipliği yapıyoruz. Kız ve erkek toplam 51 takımımız var. Güzel bir ortam var ve maçlar çok güzel geçiyor. Umuyoruz ki gençlerimiz kendini geliştirir, dünya çapında büyük başarılar elde eder." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 25 Ağustos Salı günü tamamlanacak.

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