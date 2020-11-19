YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu

Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm etkinlik noktalarında yüz yüze eğitimleri durdurdu.Yapılan açıklamada; halk sağlığının korunması amacı ile Belde Evleri, Deneyimli Kafeler, gençlik merkezleri, spor tesisleri dahil olmak üzere tüm etkinlik noktalarında yüz yüze eğitimlerin durdurulduğu belirtildi.

Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu

Tepebaşı Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm etkinlik noktalarında yüz yüze eğitimleri durdurdu.
Yapılan açıklamada; halk sağlığının korunması amacı ile Belde Evleri, Deneyimli Kafeler, gençlik merkezleri, spor tesisleri dahil olmak üzere tüm etkinlik noktalarında yüz yüze eğitimlerin durdurulduğu belirtildi. Pandemi nedeniyle Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde de herhangi bir etkinliğin bulunmadığını hatırlatan yetkililer, çevrimiçi olarak düzenlenecek çocuk eğitimleri için ise yakın zamanda duyuruların yapılacağını bildirdi.
Belediye yetkilileri, vatandaşlardan da Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmamalarını isterken; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:40
Öğle
12:48
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:08
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.