Tepebaşı Belediyesi yüz yüze eğitimleri durduruldu

Tepebaşı Belediyesi Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm etkinlik noktalarında yüz yüze eğitimleri durdurdu.

Yapılan açıklamada; halk sağlığının korunması amacı ile Belde Evleri, Deneyimli Kafeler, gençlik merkezleri, spor tesisleri dahil olmak üzere tüm etkinlik noktalarında yüz yüze eğitimlerin durdurulduğu belirtildi. Pandemi nedeniyle Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde de herhangi bir etkinliğin bulunmadığını hatırlatan yetkililer, çevrimiçi olarak düzenlenecek çocuk eğitimleri için ise yakın zamanda duyuruların yapılacağını bildirdi.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan da Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmamalarını isterken; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.



