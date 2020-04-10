YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı Belediyesi’nin uzaktan eğitim modeli

Tepebaşı Belediyesi’nin uzaktan eğitim modeli

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Tepebaşı Kent Enstitüsü, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemini, hazırlanan eğitim kitabının dijital hali ile kullanıma sunuyor.Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü, çizerek matematik öğrenmeyi sağlayan Donguri yöntemini Eskişehirlilere sunuyor.Matematik Evi’nde kullanılan metotlardan biri olan Donguri, Akemi Bülbül tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan kitap ile eğlenceli bir matematik serüveni vadediyor.

Tepebaşı Kent Enstitüsü, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren Japon Donguri yöntemini, hazırlanan eğitim kitabının dijital hali ile kullanıma sunuyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği uzaktan eğitim modeli olan Tepebaşı Kent Enstitüsü, çizerek matematik öğrenmeyi sağlayan Donguri yöntemini Eskişehirlilere sunuyor.
Matematik Evi’nde kullanılan metotlardan biri olan Donguri, Akemi Bülbül tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan kitap ile eğlenceli bir matematik serüveni vadediyor. Kitabın dijital formu da Tepebaşı Kent Enstitüsü’nün ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinde kullanıma sunuldu. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alırken, dijital kitap da Eskişehirli matematik severlerden ilgi topluyor. Matematiğe ilgi duyan yetişkinlerin yanı sıra, 2. sınıf itibari ile tüm çocukların verimli şekilde vakit geçirmesini isteyen ebeveynler de web sitesini ziyaret ederek dijital Donguri kitabını edinebiliyor.
“Matematiği sevdirmeyi hedefledik”
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da hazırlanan kitap hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “2018 yılında hizmete kazandırdığımız ve Eskişehir’de bir ilk olan Matematik Evi’nde, her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefledik. İlk ve Ortaöğretimin temel taşlarından biri olan fakat ne yazık ki zor ve sevimsiz bir alan olarak algılanan matematiği, çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle zihin jimnastiği yaptığı bir oyun alanına dönüştürmek istiyoruz. Matematik Evi’mizin temel yöntemi olan ‘Dokunarak Matematik’ yaklaşımının yanına, şimdi de ‘Çizerek Matematik’ yaklaşımını koymak istiyoruz. Evlerde kalmamız gereken bu süreçte, Tepebaşı Kent Enstitümüzün internet sayfasında da kitabımıza ulaşılabiliyor. Böylelikle bilgiye uzaktan ulaşmayı sağlayan eğitim modelimiz, özel bir matematik öğrenme metodunu da erişime sunuyor. Matematik öğretimine yeni bir bakış açısı getiren Japon Donguri yöntemini bizlerle ve öğrencilerle tanıştıran ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde, Japon Donguri Yöntemi kitabının yanı sıra “Görme Engelliler İçin Matematik” ve “Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi” de kullanıcılara sunuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:04
İkindi
16:43
Akşam
19:38
Yatsı
21:00

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Kargın Eczanesi
Odunpazari
Kökden Eczanesi
Tepebasi
Ayşıl Eczanesi
Tepebasi
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.