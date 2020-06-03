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Tepebaşı kreş ve çocuk merkezlerinde normalleşmeye geçiş eğitimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı kreşlerde ve çocuk merkezlerinde görev yapan personele, normalleşmeye geçiş ve hijyen eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı kreşlerde ve çocuk merkezlerinde görev yapan personele, normalleşmeye geçiş ve hijyen eğitimi verildi. Eğitim toplantısında konuşan Başkan Ataç, “Çalışmalarımız ile bölgemizde koronavirüsün çok fazla etkili olmaması adına güzel çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen normalleşmeye geçiş ve hijyen eğitimi, belediye kreş ve çocuk merkezleri çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim çalışmasına personellerin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş da katıldı. Uzmanlar tarafından verilen eğitim çalışmasında normalleşme süreci ile birlikte merkezlerin faaliyetlerinde öne çıkan hususlar ve hijyen konusunda alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verildi.
“Önce kendimizi, sonra etrafımızdakileri koruyacağız”
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da eğitim toplantısında bir konuşma yaparak hijyenin önemine değindi. Başkan Ataç, “Hijyen ve temizlik konusu, insanın hayat boyu uygulayacağı bir şeydir. El yıkamak, her zaman yapılması gereken bir uygulamadır, virüs tehlikesi olması gerekmez. Bu süreçte belirlenen kuralları kendi rahatlığımız ve sağlığımız için hayat boyu uygulayalım. Şimdi maskeyi yarım yamalak takanlar olabiliyor, bu da yanlış. Artık maskeler kıyafetlerimizin tamamlayıcısı haline geldi. Maskelerimizi, pandemi süreci geçene kadar kurallara uygun olarak kullanmalıyız. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Önce kendimizi, sonra etrafımızdakileri koruyacağız. O açından kuralları titizlikle uygulamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı bilgilendirme toplantısı, yine sosyal mesafe gözetilerek çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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