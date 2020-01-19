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  4. Tepebaşı’nda asansör kontrol protokolü imzalandı

Tepebaşı’nda asansör kontrol protokolü imzalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı bölgesindeki asansörlerin periyodik kontrollerini 4 yıl süre ile kapsayan protokol, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından imzalandı.Tepebaşı Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, belediye ve oda yöneticileri katıldı.

Eskişehir Tepebaşı bölgesindeki asansörlerin periyodik kontrollerini 4 yıl süre ile kapsayan protokol, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından imzalandı.
Tepebaşı Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, belediye ve oda yöneticileri katıldı. Tepebaşı bölgesindeki asansörlerin güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair periyodik kontrolleri kapsayan protokolün imzalanmasından önce bir değerlendirme yapan Başkan Ataç, “Bir meslek odası ile bir belediyenin yan yana durması çok anlamlı. Eskişehir’deki tüm meslek odalarına güveniyor ve birlikte çalışmaktan memnun oluyoruz. Eskişehirlilerin de bu birlikteliklere güven duyduğunu biliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl içinde özveri ile 5 bin 219 adet kontrol gerçekleştirildi. İmzalayacağımız protokolle de karşılıklı güven ortamı 4 yıl süre ile devam edecek, hayırlı olsun” diye konuştu.

“İşbirliğinin sürmesinden sevinçliyiz”
Protokol hakkında bir değerlendirmede bulunan Tomsuk da, “2012 yılından bu yana Tepebaşı’nda bulunan asansörlerin kontrollerini yürütmekteyiz. Bugün de 4 yıllık protokolümüzü yapıyoruz. Kuruluş olarak asansörlerin önemini biliyor ve vatandaşlarımızın hayatını korumak adına elimizden geleni yapıyoruz. Tepebaşı Belediyesi bu işlerde Türkiye’ye örnek olmuştur ve işbirliğimizin sürmesinden sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Tomsuk, Tepebaşı ilçe sınırları içinde bulunan asansörlerin periyodik muayenesinin yapılması konusunda düzenlenen 4 yıllık protokole imza attı.

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