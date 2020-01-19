Tepebaşı’nda asansör kontrol protokolü imzalandı

Eskişehir Tepebaşı bölgesindeki asansörlerin periyodik kontrollerini 4 yıl süre ile kapsayan protokol, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından imzalandı.

Tepebaşı Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, belediye ve oda yöneticileri katıldı. Tepebaşı bölgesindeki asansörlerin güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair periyodik kontrolleri kapsayan protokolün imzalanmasından önce bir değerlendirme yapan Başkan Ataç, “Bir meslek odası ile bir belediyenin yan yana durması çok anlamlı. Eskişehir’deki tüm meslek odalarına güveniyor ve birlikte çalışmaktan memnun oluyoruz. Eskişehirlilerin de bu birlikteliklere güven duyduğunu biliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl içinde özveri ile 5 bin 219 adet kontrol gerçekleştirildi. İmzalayacağımız protokolle de karşılıklı güven ortamı 4 yıl süre ile devam edecek, hayırlı olsun” diye konuştu.