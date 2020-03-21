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Tepebaşı’nda bahar temizliği devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 12:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bahar temizliği çalışmalarında, kaldırımlar ve yollar etkili bir şekilde temizleniyor.Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yeşiltepe, Şirintepe, Fevziçakmak, Şarhöyük, Sazova, Fatih, Kumlubel, Zafer, Tunalı, Ömerağa, Güllük, Bahçelievler, Yenibağlar, Eskibağlar, Zincirlikuyu ve Uluönder mahallelerinde detaylı bir şekilde temizlik çalışması yaptı.

Tepebaşı’nda bahar temizliği devam ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bahar temizliği çalışmalarında, kaldırımlar ve yollar etkili bir şekilde temizleniyor.
Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yeşiltepe, Şirintepe, Fevziçakmak, Şarhöyük, Sazova, Fatih, Kumlubel, Zafer, Tunalı, Ömerağa, Güllük, Bahçelievler, Yenibağlar, Eskibağlar, Zincirlikuyu ve Uluönder mahallelerinde detaylı bir şekilde temizlik çalışması yaptı. Bahar temizliği çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıp süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Ekipler, boş arsalarda da temizlik çalışması yaparak, sağlıksız ve kirli görüntülerin önüne geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, muhtarlar da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına duyduklarını memnuniyeti dile getiriyor.

Korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama sürüyor
Tepebaşı Belediyesi dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen Korona virüse karşı gerçekleştirdiği temizlik ve ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde kamusal alanlarda ve mahallelerde yoğun bir çalışma sürdürülürken, gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik maddeleri kullanılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında kaldırımlar ve yollar, belediyesi ekiplerince titizlik ile temizlenirken, kaldırımlar yapılan çalışmalar neticesinde hijyenik bir hal kazanıyor.

Çalışmalar devam edecek
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar temizliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek; çalışmaların Sütlüce, Esentepe, Batıkent, Çamlıca ve Ertuğrulgazi mahalleleri ile devam edeceğini kaydetti. Söz konusu mahallelerin temizlik çalışmaları, hafta boyunca gerçekleştirilecek.

Tepebaşı’nda bahar temizliği devam ediyor

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