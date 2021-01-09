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Tepebaşı’nda park yenileme ve bakım çalışmaları sürüyor

09.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi, ilçe merkezindeki parklarda gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir bir ekosistemi sağlamak ve bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.Bu kapsamda Çamlıca Mahallesi’nde yer alan 13 bin 359 metrekarelik sahip Şehit Piyade Komando Er Savaş Kubaş Parkı’nda, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1018, 1523 ve 1538 sokaklarda yer alan toplam 6 bin 335 metrekarelik alanda, bin 740 metrekare alana sahip Esentepe Mahallesi’nde bulunan Eğitimciler Parkı’nda gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe merkezindeki parklarda gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir bir ekosistemi sağlamak ve bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeşil alanlar ve spor alanları oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Bu kapsamda Çamlıca Mahallesi’nde yer alan 13 bin 359 metrekarelik sahip Şehit Piyade Komando Er Savaş Kubaş Parkı’nda, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1018, 1523 ve 1538 sokaklarda yer alan toplam 6 bin 335 metrekarelik alanda, bin 740 metrekare alana sahip Esentepe Mahallesi’nde bulunan Eğitimciler Parkı’nda gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; koşu pistinden basketbol sahalarına, kondisyon aletlerinden aydınlatma ve sulama sistemlerine kadar gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla alanlar modern bir görünüme kavuştu.
Öte yandan Çamlıca Mahallesi Öner ve Yavuzbey Sokak kesişiminde bulunan 315 metrekare alana sahip parkta ise ekipler, yeşil alan çalışması yapıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlanmasının ardından bu alan da vatandaşların kullanımına sunulacak.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, belirlenen program çerçevesinde parklardaki yenileme, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirirken, mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor.

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