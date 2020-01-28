Tepebaşı’ndan kırsalda eğitim çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakinlerine yönelik düzenlediği sağlıklı beslenme ile mısır ve hububat yetiştiriciliği konulu eğitim çalışmalarına, Gündüzler ve Eğriöz sakinleri yoğun katılım gösterdi.

Kırsal mahalle sakinlerinin eğitimi kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Gündüzler ve Eğriöz Mahallelerinde düzenlenen sağlıklı beslenme konulu eğitim, kadınların da yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Söyleşide Prof. Dr. Gülcan Kınacı, kış aylarında sağlıklı kalabilmek adına beslenmenin önemine dikkat çekti. Gerçekleştirilen etkinliklerde Kınacı; hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiği, kanser riskini azaltmada beslenmenin önemi, fazla kiloların sağlığa zararları, zayıflamak için nasıl beslenilmesi gerektiği, vitamin ve minerallerin işlevi, su ve süt tüketiminin önemi gibi konularda bilgiler verdi. Söyleşiye katılan kadınlar ayrıca çocukların beslenmesine dair önemli ipuçlarını da öğrenme fırsatı buldu.

"Mısır yetiştiriciliği anlatıldı"

Öte yandan üreticilere yönelik olarak da Prof. Dr. Engin Kınacı, Gündüzler ve Eğriöz sakinleri ile bir araya gelerek mısır ve hububat yetiştiriciliği konularını ele aldı. Kınacı gerçekleştirilen toplantılarda mısır ve hububat yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, ürün ekimi, sulama, gübreleme ve ürün hasadı gibi hususlarda detaylı bilgiler aktardı. Üreticiler de mısır ve hububat yetiştiriciliği hakkında merak ettikleri soruları Kınacı’ya yöneltme imkanı buldu.



