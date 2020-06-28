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Tepebaşı’ndan öğrencilere moral desteği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020’ye girerek üniversite hayalleri için ter döken öğrencilere, sınav çıkışında ikramda bulundu.Tepebaşı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek hayalindeki üniversiteyi kazanmak için ter döken öğrenciler ve velileri, iki günlük sınav sürecinde yalnız bırakmadı.

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020’ye girerek üniversite hayalleri için ter döken öğrencilere, sınav çıkışında ikramda bulundu.
Tepebaşı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek hayalindeki üniversiteyi kazanmak için ter döken öğrenciler ve velileri, iki günlük sınav sürecinde yalnız bırakmadı. İlçe genelindeki okullarda kurulan stantlar ile sınav çıkışında öğrencileri karşılayan belediye ekipleri, ikramda bulunarak öğrencilere destek oldu. 27 Haziran tarihinde düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 28 Haziran’da düzenlenen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonunda, belediye ekipleri öğrencilere başarı dileklerini ileterek ikramda bulundu. Öğrenci ve veliler de Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Belediye yetkilileri de korona virüs (Covid-19) döneminde sınava hazırlanarak zorlu bir süreci geride bırakan tüm öğrencilere başarılar diledi.

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