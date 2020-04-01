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Tepebaşı’nın sanat arşivi sanal ortamda

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından 13 kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve 10 kez düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı’nda ortaya çıkan yaklaşık 580 sanat eseri, sanal ortamda sergileniyor.Tepebaşı Belediyesi’nin dünya çapında düzenlediği sanat organizasyonlarından Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı eserleri, sanal ortamda da beğeni topluyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 13 kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve 10 kez düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı’nda ortaya çıkan yaklaşık 580 sanat eseri, sanal ortamda sergileniyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin dünya çapında düzenlediği sanat organizasyonlarından Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı eserleri, sanal ortamda da beğeni topluyor. Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ederken, Tepebaşı Belediyesi sanatseverler için özel bir imkan sağlıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş 13 sempozyumdan elde edilen pişmiş toprak eserler ve 10 çalıştayda üretilen resimler, “pismistoprak.tepebasi.bel.tr” ve “resim.tepebasi.bel.tr” web adreslerinde beğeniye sunuldu. Online bir müze olarak hizmet veren web adreslerinde, organizasyonlara katılan birçok ulustan sanatçının biyografileri de yer alıyor Siteleri ziyaret eden sanatseverler, sanatçıların elinden çıkan ve bugün kentin açık alanları ile birlikte Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet binasını da süsleyen eserleri dijital olarak inceleyebiliyor.
“Sanat engel tanımıyor”
Yaklaşık 580 eserin beğeniye sunulduğu internet sayfaları hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da günlerini koronavirüsten korunmak için evlerinde geçiren vatandaşların, siteyi yoğun şekilde ziyaret etmesinden dolayı memnuniyetini belirtiyor. Sanatın engel tanımadığını ifade eden Başkan Ataç, “Vatandaşlarımızın evlerinde vakit geçirmeleri gereken bir süreci yaşıyoruz. Öte yandan uzun yıllardır istikrar ile düzenlediğimiz ve geçtiğimiz yıl 13.’sünü kentimizde düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve 10.’sunu düzenlediğimiz Uluslararası Sanat Çalıştayı eserlerimizi, sanal ortamda ziyarete açtık. Vatandaşlarımız web adresini ziyaret ederek, sanatçıların ortaya çıkardığı eserlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Sitemizde sanatçılarımızın özgeçmişleri de yer alıyor. Sitelerimizin aldığı yoğun ziyaretçi sayısından, sanat sevgisinin engel tanımadığını da anlayabiliyoruz. Sağduyu ile yerine getireceğimiz tedbirler ile sağlık ve sanat dolu günlerde, sanat organizasyonlarımızı devam ettireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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Nar Eczanesi
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