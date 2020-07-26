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Tercih Danışma Günleri başlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 26.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi ‘Tercih Danışma Günleri’, üniversite sınav sonuçlarının da açıklanacağı 28 Temmuz Salı günü başlayacak.

Yaşar Üniversitesi ‘Tercih Danışma Günleri’, üniversite sınav sonuçlarının da açıklanacağı 28 Temmuz Salı günü başlayacak. 14 Ağustos Cuma gününe dek sürecek danışma günleri, hem randevulu sistemle Selçuk Yaşar Kampüsünde yüz yüze hem de aralıksız olarak çevrimiçi platformda düzenlenecek.
Heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos günleri arasında gerçekleştirebilecek. Yaşar Üniversitesi Tercih Danışma Günleri kapsamında adaylar, 30 Temmuz- 3 Ağustos bayram tatili hariç, kampüs alanında ya da çevrimiçi platformda puanlar, bölümler, programlar ve tercihler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Akademisyenlerle birebir görüşüp tercih etmeyi düşündükleri bölüm veya programlar hakkında bilgi alabilecek olan adaylar ayrıca, 0232 570 71 72 numaralı telefondan veya www.aday.yasar.edu.tr adresinden çevrimiçi tercih danışmanlığından faydalanabilecek. Adaylar, Selçuk Yaşar Kampüsüne gelip yüz yüze görüşme içinse web sitesi üzerinden randevu alabilecek. Tüm bölümlerden akademisyenler, üniversite yetkilileri, öğrenci temsilcileri ve rehber öğretmenler, özel olarak kurulan çevrimiçi platformda aday öğrencilerin tüm sorularına yanıt verecek.

"Bilinçli tercihle sevdiğiniz işi yapın"
Üniversite adayı öğrencilere “Bilinçli bir tercihle sevdiğiniz işi yapın” mesajı veren Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Tercihinizi yaparken ve üniversiteleri araştırırken akademik kadroları, bölümleri, ders içeriklerini, akademik yayınlarını, çeşitli kurumlarla olan proje çalışmalarını, sanayi işbirliği süreçlerini, çift ana dal ve yan ana dal imkanlarını, Erasmus ve diğer yurt dışı değişim programları gibi akademik imkanları çok iyi değerlendirilmeli. Ayrıca yaşamak istediğiniz kentin size sunacağı sosyal ve kültürel olanakları da iyi araştırmalı” tavsiyesinde bulundu.

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04:21
Sabah
06:02
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:35
Yatsı
22:08

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Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
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Alkın Eczanesi
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Bayindir
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