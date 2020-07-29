"Tercihim Eskişehir" üniversite adaylarını bilgilendirmeyi sürdürüyor

Eskişehir’de hizmet veren Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni tek bir çevrimiçi platformda buluşturarak tüm yönleriyle bu üç üniversiteyi ve aynı zamanda kenti üniversite adaylarına tanıtmayı amaçlayan ’Tercihim Eskişehir’ etkinliği devam ediyor.

Üniversite adayları; bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür alanlarının seçkin isimleriyle bir araya gelerek deneyimlerini dinleme fırsatı yakalıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, üniversite adaylarıyla buluşacak. Metintaş’ın "Üniversite, Bilim, Hayat" başlıklı çevrimiçi söyleşisine bugün saat 20.00’da www.tercihimeskisehir.com adresi üzerinden katılmak mümkün olacak.

