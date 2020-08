Tercihlere yön verdi, 2 milyon kez tıklandı

Pandemi döneminde çevrimiçi danışmanlık

Univerlist’in bu yıl ilk defa geliştirdiği proje ile adayların, Yaşar Üniversitesi akademisyen, yetkili ve öğrencilerine online olarak ulaştıklarını da ifade eden Ödemiş, "2 binden fazla görüntülü görüşme ve mesajlaşma, sistem üzerinden yapıldı. Sistem, pandemi süresinde adayların bölümlerle ve üniversite ile ilgili en yetkili kişilerden bilgi almasına katkıda bulundu" diyerek hedeflerinin bu yazılımı geliştirerek, Ar-Ge projesi haline getirip tüm dünyaya ihraç etmek olduğunu belirtti.

Univerlist’in temel amacının öğrencilerin üniversiteler hakkında en doğru bilgiye hızlıca ulaşması olduğunu vurgulayan Murat Ödemiş, "Üniversite tercihi, hayatımızdaki en önemli kararlardan biri. Bu kararı verirken aile, okul, çevre, kendimiz gibi birçok faktör devreye giriyor. Bu karar destek sistemine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye’deki ve dünyadaki tüm üniversiteleri tek bir yerden görmenizi sağlıyoruz. Aynı zamanda yapay zeka destekli algoritmalarımız ile birlikte size en uygun bölümü bulmanıza da yardımcı oluyoruz. KOSGEB Arge İnovasyon Desteği aldığımız ’Adaptif Üniversite Tercih Platformu ve Verilerinin Analizi’ projesi ile platformu zenginleştirirken her zaman mühendislik ve veri bilimini ön planda tutuyoruz. Site içerisindeki milyonlarca hareket, beğeni, inceleme sonucunda hangi bölümlerin popüler olduğunu önceden tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Tam zamanlı olarak şuan 10 kişinin çalıştığını belirten Murat Ödemiş, "Bu sayı stajyerlerle birlikte 20’ye ulaşıyor. Şirket olarak birçok öğrencinin staj yapmasını ve istihdamını sağlıyoruz. Erasmus+ programı ile de stajyer alıyoruz, şu an Romanya’dan 1 stajyerimiz bulunuyor. Öğrenciye üreten bir girişimin öğrenciye ve yeni mezuna iş vermesi beni sevindiriyor. Beni en mutlu eden, firmamızda en başından beri yanımda çalışan öğrencilerimi işe almak ve onlarla ortak bir yolculuğa çıkmak. Bu öğrencilerin 1. sınıfta derslerine girdiğimi hatırlatmak isterim. Berk, Burç, Burak, Can, Furkan, Özalp, Yunus, Arın, Anıl, Ali Eren çoğu eskiden öğrencimdi neredeyse 6 yıldır tanışıyoruz, hepsi eski öğrencim, şimdiki iş arkadaşlarım" dedi.

Univerlist ekibinin 2020 yılı sonuna kadar duyurmayı planladığı eğitim teknolojileri alanında yeni projeler de bulunuyor. Bunlar arasında üniversite ve mezun platformu olan Alumuni, üniversite ve şirketlerin genç yetenekleri keşfetmesini sağlayacak Scouting, çevrim içi görüşme ve danışma sistemi Live, çevrim içi kodlama eğitimi sağlayacak Vertere projesinin bunlardan bazıları olduğu ifade edildi.