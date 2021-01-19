Terfi eden müdürlere plaket verildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan Teftiş Kurulu Başkanlığına 1. sınıf emniyet müdürü olarak atanan müdürlere plaket takdim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken Teftiş Kurulu Başkanlığına 1. sınıf emniyet müdürü olarak naklen-terfien atanan Emniyet Müdürü Murat Zeren, Metin Cebeci, Murat Baz ve Aydın Aksoy’a İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından teşekkür edildi. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder terfi eden 4 müdüre çalışmalarından dolayı plaket takdim ederek başarılar diledi.

