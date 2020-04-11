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Termal su ile dezenfekte çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Eynal Kaplıcaları’ndan 160 derece sıcaklıkta çıkan termal kaplıca suyu ile dezenfekte çalışması yapılıyor.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında, ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte maddesinin yanı sıra termal sıcak su kullanılarak temizlik çalışmaları yapıyoruz.

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Eynal Kaplıcaları’ndan 160 derece sıcaklıkta çıkan termal kaplıca suyu ile dezenfekte çalışması yapılıyor.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında, ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte maddesinin yanı sıra termal sıcak su kullanılarak temizlik çalışmaları yapıyoruz. Özellikle Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi ve ana arterlerde termal suyun sıcaklığı ile sürekli doğal dezenfekte çalışmaları yapılıyor” dedi.

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Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
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