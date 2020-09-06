Terme Belediyesi’nden KPSS’ye girecek adaylara ücretsiz servis

Samsun’un Terme ilçesinde Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylar için ücretsiz servis tahsis etti. Başkan Kılıç ve belediye ekipleri öğrencilere ayrıca ikramlarda bulundu.

Terme Belediyesi, il merkezinde KPSS sınavına girecek adaylar için ücretsiz servis tahsis etti. Ücretsiz servislerde Başkan Kılıç bizzat adaylara başarılar dileyip, belediye ekipleri tarafından sandviç ve su ikramları da yapıldı.

Sınav öncesinde öğrencilere başarılar dileyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi:

“Sevgili kamu personeli adayları önemli bir sınava gireceksiniz. Gireceğiniz sınav, yolun sonu değil. Önünüzde çok uzun bir yol var ve bizim de sizlere ihtiyacımız var. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bizler sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin en önemli teminatı olan siz gençlerimize güvenim tam. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki siz, elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Emek ve gayret içerisinde uzun süren bir çalışma döneminden sonra gireceğiniz KPSS sınavında hepinize stres ve kaygıdan uzak başarılı bir sınav diliyorum.”



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