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Terme Belediyesi’nden YKS adaylarına ücretsiz servis

SAMSUN HABERLERİ  | 27.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti.

Samsun’un Terme ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti. Belediye ekipleri öğrencilere ikramlarda da bulundu.
Terme Belediyesi, il merkezinde ve diğer ilçelerde YKS’ye girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti. Ücretsiz servislerde öğrenciler için sandviç ve su ikramları da yapıldı. İki gün devam eden sınav dolayısıyla belediyenin ücretsiz servis hizmeti yarın da devam edecek.

Başkan Kılıç başarılar diledi
Sınav öncesinde öğrencilere başarı dileyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sevgili öğrenciler, önemli bir sınava gireceksiniz. Gireceğiniz sınav, yolun sonu değil. Önünüzde çok uzun bir yol var ve bizim de sizlere ihtiyacımız var. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bizler sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin en önemli teminatı olan siz gençlerimize güvenim tam. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki siz, elinizden gayreti gösterdiniz. Emek ve gayret içerisinde uzun süren bir çalışma döneminden sonra gireceğiniz Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda hepinize stres ve kaygıdan uzak başarılı bir sınav diliyorum” dedi.

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