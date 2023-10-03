YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek

Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek

03.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sel ve taşkınları önlemek için Terme Çayı'nın DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce ıslah edileceğini belirtti.

Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek

Kılıç, yaptığı açıklamada, Terme Çayı Islah Projesi kapsamında ilçe merkezinden geçen çayın genişliğinin 40 metreden 80 metreye çıkarılacağı bilgisini verdi.

Projenin ilçeyi sel kabusundan kurtaracağını vurgulayan Kılıç, "Terme Çayı Islah Projesi'nin etüt, haritalama ve statik çalışmaları daha önce tamamlanmıştı. Samsun Valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve DSİ Bölge Müdürümüzle projeyi hızlandırmak için çok çaba gösterdik. Emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç, projenin yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günübirlik değil 50 yıl sonrasını planlayarak, projelerimizi geliştiriyoruz. İlçenin kronikleşmiş sorunlarına neşter vurmak için çalışıyoruz. Göz boyayacak, günü kurtaracak projelerle değil, geleceğimizi kurtaracak projelere enerjimizi harcıyoruz."

Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huzurevindeki yaşlıların oyun havası renkli görüntülere sahne olduHuzurevindeki yaşlıların oyun havası renkli görüntülere sahne oldu
Kırıkkale’de yasa dışı bahis denetimi: 2 gözaltıKırıkkale’de yasa dışı bahis denetimi: 2 gözaltı
Ankara’dan Rize’ye gelen uçak, yıldırım isabet edince Trabzon’a mecburi iniş yaptıAnkara’dan Rize’ye gelen uçak, yıldırım isabet edince Trabzon’a mecburi iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:29
İkindi
15:45
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Emir efendi eczanesi
Atakum
Yaşam eczanesi
Ayvacik
Yilmaz eczanesi
Alacam
Seven eczanesi
Carsamba
Karaoğlan eczanesi
Havza
Medis eczanesi
Ilkadim
Altinkum eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.