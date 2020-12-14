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Terme Sıfır Atık Projesi’nde öncü oluyor

SAMSUN HABERLERİ  | 14.12.2020 14:35 | Son Güncelleme

Terme Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında projelerine ara vermeden sürdürüyor.

Terme Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında projelerine ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce ilçenin belirli noktalarına atık maddelerin yok oluş sürelerini gösteren panolar yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Terme Belediyesi, proje çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Atık maddelerin doğada yok oluş sürelerine dikkat çekmek isteyen Terme Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin belirli alanlarına atık maddelerin yok oluş sürelerini gösteren panolar yerleştirdi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"
Pandemi dolayısıyla sıfır atık için yapılan seminerlere ve etkinliklerine ara vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Biz de belediye olarak proje kapsamında farkındalık oluşturmak ve Sıfır Atık Projesi’ne her fırsatta destek olduğumuzu göstermek için, kentin belirli noktalarına atıkların doğada yok oluş sürelerini gösteren panolar yerleştirdik. Amacımız insanların doğaya bilinçsiz bir şekilde attıkları atıkların doğada kaç yılda yok olduğunu göstermek. Doğaya vermiş olduğumuz zarara dikkat çekerek, farkındalık oluşturmak” dedi.

"Karadeniz’de ilklere imza atıyoruz"
Tüm atıkların dünyanın ekolojik dengesinde çok büyük tahribatlara sebep olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, “Bilinçsizce doğaya bırakılan çöplerin çevreye ve doğal ortama verdiği zararın farkında olmalıyız. Yarınlarımız bugünden yok etmemek için, binlerce yıl toprakla çürümeyen attıkların doğaya gelişi güzel atılmaması gerekiyor. Geri dönüşümü mümkün olan atıklar, geri dönüşüm kutularına atılmalı. Kendimizi zararlı şeylerden koruduğumuz kadar, doğayı da zararlı maddelerden korumamız gerekiyor. Karadeniz’de sıfır atık kapsamında ilklere imza almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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