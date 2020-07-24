YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Terme’de Ayasofya heyecanı

Terme’de Ayasofya heyecanı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Terme Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması nedeniyle cuma namazı çıkışı vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edildi.Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı tüm yurtta olduğu gibi Terme’de de sevinçle karşılandı.İlçedeki Tarihi Pazar Camisi’nde kurulan stantta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması nedeniyle Terme Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramı yapıldı.

Terme Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması nedeniyle cuma namazı çıkışı vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edildi.
Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı tüm yurtta olduğu gibi Terme’de de sevinçle karşılandı.
İlçedeki Tarihi Pazar Camisi’nde kurulan stantta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması nedeniyle Terme Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramı yapıldı. Terme Belediyesi Başkanvekili Cem Devranlı, Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar ve AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar şerbet ikramına katılarak, vatandaşların Ayasofya Camii sevincine ortak oldu.

Başkan Kılıç’tan Ayasofya mesajı
Geçirdiği ameliyat nedeniyle Ayasofya Camii’nin açılış heyecanı hasta yatağında yaşayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bir asırdır müze olan, peygamber müjdeli komutan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, büyük fethin en büyük sembollerinden biri olan manevi mirasımız Ayasofya’da, 86 yıl sonra cemaatimizle beraber ibadetimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Şükürler olsun biz bu kutlu güne kavuşturana.
Ayasofya’nın ibadete açılıp aslına dönmesiyle Cuma Namazını burada eda eden bütün vatandaşlarımızın coşkusunu derinden hissediyor, bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gün artık yere basma değil, alınları secdeye koyma günüdür. Ecdadımızın emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. 86 yıl sonra bizlere bu coşkuyu yaşatan, bu kutsal emanete ve daha nice emanetlerimize sahip çıkan liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu gün milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlı olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Samsun Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:16
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Efe Eczanesi
Ilkadim
Hale Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.