Terme’de fırınlara Ramazan denetimi

Terme Belediyesi Ramazan ayı ve korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın fırınlar için yayınladığı genelgeler tüm işletmelere tebliğ edilirken, fırınlarda hijyen, fiyat tarifesi, maske ve eldiven denetimleri gerçekleştirilerek, sosyal mesafeye uyulması hususu hatırlatıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme Belediyesi olarak halkımızın her zaman sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak görevimiz. Ramazan ayında olmamız vesilesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında tüm fırınlarımızda hijyen kontrolü yaptık. Ekmek üretiminden satışına kadar olan tüm süreci kontrol ederek vatandaşımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için tüm tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.



