Terme’nin önceliği OSB

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme’ye bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kazandırmak için elimizi taşın altına koyacağız. Terme Belediyesi olarak, bu işin lokomotifi olmaya hazırız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Ekmekçi ve Yönetin Kurulu Üyelerini ziyaret etti. TSO Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulunan Başkan Kılıç, "Terme’yi hep birlikte istişare içerisinde yönetiyoruz. İlçemiz için güç birliği yaparak, sorunları birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

“Güç birliği yapacağız”

TSO üyeleriyle meclis salonunda bir araya gelen Başkan Kılıç, "Ortak akıl vurgusuyla sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya gelerek yapmak istediğimiz istişare toplantılarına pandemi süreci önüne geçti. Ancak bundan sonra müsait oldukça ilçemizdeki paydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Güç birliği yaparak, elimizi taşın altına koyarak, hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.