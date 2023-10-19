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Terör operasyonu değil, narenciye ve zeytin hırsızı nöbeti

19.10.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri narenciye ve zeytin bahçeleri ile tarım alanlarında yaşanan hırsızlık olaylarına karşı bahçelerde nöbet tutmaya başladı.

Terör operasyonu değil, narenciye ve zeytin hırsızı nöbeti

Komutanlığa bağlı komandolar son dönemlerde narenciye ve zeytin bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı harekete geçti. Ekipler terör operasyonu yapıyor gibi bahçelerde nöbet tutarak hırsızların gelmesinin önüne geçti. Gece ve gündüz sürekli devriye atan jandarma ekipleri vatandaşın mal güvenliğini sağlıyor.

Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan açıklamada; “vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin, narenciye bahçeleri ve tarım alanlarına yönelik meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı mağdur olmamaları için teknolojik imkanlardan da faydalanılarak, gece gündüz demeden aralıksız olarak devriye faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi.

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