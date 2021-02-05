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Terör örgütü El Nusra üyesine 7 yıl 9 ay hapis cezası

05.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan yabancı uyruklu şahsa 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.Kayseri 4.

Kayseri’de terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan yabancı uyruklu şahsa 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanık A.B.E. ile sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada kendini savunan A.B.E., “Ben El Nusra terör örgütünü, Özgür Suriye Ordusu sanıyordum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Çünkü Suriye’de bu tarz şeyler suç değil. 2 tane çocuğum var ve eşim hamile. Beratımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme yapılan yargılama sonucu, sanık A.B.E. ’ye ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 7 yıl 9 ay hapis cezasına vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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