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Terör suçlamasıyla aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı

20.08.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör suçlamasıyla aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Diyarbakır'da saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

Kadırhan'ın gözaltına alındığı evde, 7 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve 1 ajanda ele geçirildi.

Arandığı süre boyunca N.K ismini kullandığı öğrenilen Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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