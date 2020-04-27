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Tersakan’da temizlik çalışması

SAMSUN HABERLERİ  | 27.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Tersakan Irmağı yatağında temizlik çalışması başlatıldı.Tersakan Irmağı yatağında oluşan bitki oluşumunun taşkın riski oluşturması üzerine Hilmi Tunalı Caddesi boyunca uzanan yaklaşık 700 metrelik bir alanda Devlet Su İşleri Samsun 7.

Samsun’un Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Tersakan Irmağı yatağında temizlik çalışması başlatıldı.
Tersakan Irmağı yatağında oluşan bitki oluşumunun taşkın riski oluşturması üzerine Hilmi Tunalı Caddesi boyunca uzanan yaklaşık 700 metrelik bir alanda Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, görevlilerden bilgiler aldı. Başkan Özdemir, “Irmak yatağında zaman içerisinde oluşan bitki örtüsü taşkın riski taşımakta idi. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne yaptığımız yazışmalar neticesinde dere yatağında temizliği çalışmalarına başlandı. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması önemli. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüze çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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