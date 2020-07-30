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Tersanelerde korona paniği

YALOVA HABERLERİ  | 30.07.2020 16:23 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde çalışan bazı işçilerin korona virüs testi pozitif çıktı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan tersanelerde çalışan bazı işçilerin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu durum tersanelerde çalışan diğer işçilerin de panik yaşamasına sebep oldu.
Türkiye’nin en önemli gemi inşa noktalarından birisi olan Altınova Tersaneler bölgesinde korona virüs paniği yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre, tersanelerde onlarca işçiden ortaya çıkan belirtiler sonrasında alınan örneklerde korona virüs pozitif çıktı. Bunun üzerine bu noktalarda çalışan diğer işçiler ise panik yaşadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken korona virüs tespit edilen işçiler ile onların temas ettiği kişilerin belirlenmesi ve karantinaya alınması işleminin ise sürdüğü öğrenildi.

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