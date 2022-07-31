Tescilli Ardahan çiçek balında sağım mesaisi başladı

GÜNAY NUH - Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nda sağım heyecanı yaşanıyor.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Kentteki arıcılar, meşakkatli üretim sezonunun ardından kendine özgü aromasıyla bilinen balın sağımını yapmaya başladı.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 arıcının 45 bin kovanında sofraları tatlandıracak balın sağımı, yağışsız ve rüzgarın olmadığı saatlerde yapılıyor.

Arıcıların, geç saatlere kadar sürdürdüğü bal hasadında, körük dumanı eşliğinde toplanan peteklerin önce sırları alınıyor.

Daha sonra petek sağım makinesine konulan bal, burada süzüldükten sonra kavanozlara dolduruluyor.

- Kilogramı 200-250 lira

Dünyanın en önemli 4 ırkı arasında yer alan Kafkas arısının binden fazla bitki nektarından topladığı "Ardahan çiçek balı"nın bu sezon kilogramı 200-250 liradan satılacak.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, bal sağımına başladıklarını ve sezonunun verimli geçtiğini söyledi.

Kentte üretilen balın kaliteli olduğunu ifade eden Evliyaoğlu, "Bu yıl bereketli bir dönem yaşıyoruz. Şu an ortalama geçen yıla göre yüzde 80 artan bir bal verimimiz var. Bazı noktalarda bu daha da fazla olabiliyor. Temennimiz her sezonun bu sezon gibi olması." diye konuştu.

Tepeler köyünde arıcılık yapan Sedat Dündar da bu sezon balda bekledikleri verimi aldıkları için mutlu olduklarını anlattı.

Bir kovandan ortalama 20-30 kilogram bal elde ettiklerini ve bunun da beklentilerini karşıladığını aktaran Dündar, "Bu yıl iyi bir yıl, iyi bir sezon oldu. Bizim sezon tamamen hava şartlarına bağlı. Bu yıl hava şartları bize uygun oldu." ifadelerini kullandı.

