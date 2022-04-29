YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Tescilli "Maraş çöreği" bayram sofraları için hazırlanıyor

Tescilli "Maraş çöreği" bayram sofraları için hazırlanıyor

29.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez geleneksel lezzetlerinden çörek yapımı için bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle hazırlıklarını sürdürüyor

GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta kadınlar, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras kalan "Maraş çöreği" ile tatlandırmak için imece usulü hazırlık yapıyor.

Tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü, pekmezli hazırlanan ve özellikle taş fırınlı işletmelerde yapılan Maraş çöreği, kent için önemli bir bayram geleneğini oluşturuyor.

Osmanlı Dönemi'nden bu yana üretilen çörek, yöre halkı için Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor.

Bayram öncesi bir araya gelen Maraşlı kadınlar, imece usulü hazırladıkları çörekleri taş fırınlara götürüyor.

Yılda iki defa bir araya gelerek Maraş çöreği yapan kadınlar, bu geleneği çocuklarına da öğretiyor.

Şerife Maraklı, AA muhabirine, ramazanın 15'inci gününden itibaren fırınların çörek için yakıldığını anlattı.

Komşuların çörek yapımı için seferber olduğunu belirten Maraklı, "Komşularımız ve akrabalarımızla birbirimize yardım ederek çöreklerimizi hazırlıyoruz. Doğal yöntemlerle fazla fazla yapıyoruz. " dedi.

Ülbiye Koca da eş, dost, akraba yardımlaşarak Maraş çöreği yapmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

- "6 ay geçse de bozulmaz"

Fırıncı ustası 64 yaşındaki Mehmet Koca ise bu çöreklerin 6 ay geçse bile bozulmayacağını söyledi.

İmece usulü çörek yapımının çok eski bir gelenek olduğunu dile getiren Koca şunları kaydetti:

"Fırın yandığı zaman sırayla herkes çöreğini yapar. Çörek yapmaya gelenler birbirine yardım eder. Bizim çörekler doğal, çarşıdan aldıklarımızı yiyemiyoruz. Bazı vatandaşlar çöreğin içine şeker atar, tereyağı, zeytinyağı atar. Ramazanın ortasında fırınlarımızı yakarız. Komşular, akrabalar şehir merkezinden eş dostlar gelir burada çöreklerini yaparlar sonra da giderler."​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındıEdirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldüKahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 30 Nisan Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:32
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:28
Yatsı
20:52
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.