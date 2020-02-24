TESKİ’den "Hıdrellez" tiyatrosu

TESKİ tarafından organize edilen "Hıdrellez" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Hıdrellez’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen TESKİ’nin ‘Hıdrellez’ etkinliğinde seyirciler keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Turhan Toprak, tiyatroculara çiçek ve teşekkür belgesi takdim ederek, kendilerine başarılar diledi.

Renkli görüntülere sahne olan ‘Hıdrellez’ tiyatrosunda keyifli anlar geçiren seyirciler de TESKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

