Teşkilat dizisi Mehmet Usta kimdir? Teşkilat dizisi Zayed Fadi biyografisi

7 Mart 2021 itibariyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisi henüz başlamadan izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kalmış durumda. Daha önce farklı dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Mehmet Usta, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Teşkilat dizisinde rol alan Mehmet Usta kimdir, "Zayed Fadi" karakterini canlandıran Mehmet Usta kaç yaşında, Mehmet Usta oynadığı diziler neler gibi sorular ve cevapları...

MEHMET USTA KİMDİR? MEHMET USTA KAÇ YAŞINDA?

20 Şubat 1979 Düzce doğumlu olan Mehmet Usta, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ekmek Teknesi dizisinde oynadığı “Ölü” ve Bez bebek dizisinde ki “Şoker” karakterleriyle tanınmıştır. Aslen Trabzon'lu olan oyuncunun ailesi küçük yaşlarda babasının ve amcalarının iş kurduğu İstanbul'a taşındı. Doğum yeri İstanbul olmasa da ilk yaşına İstanbul'da girdi ve yaşamını burada büyüyerek devam ettirdi.

İlkokulu Aksaray Mahmudiye İlkokulu'nda, orta okul ve liseyi İstanbul Davutpaşa Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. Üniversite eğitiminden sonra master eğitimi de yapmaya karar veren Mehmet Usta, masterini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim dalında ve Sanat Sosyolojisi alanında 'Modernlik ve Modernleşme ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu' tezi ile tamamladı.