Teşkilat dizisi Mehmet Usta kimdir? Teşkilat dizisi Zayed Fadi biyografisi

7 Mart 2021 itibariyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisi henüz başlamadan izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kalmış durumda. Daha önce farklı dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Mehmet Usta, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Teşkilat dizisinde rol alan Mehmet Usta kimdir, "Zayed Fadi" karakterini canlandıran Mehmet Usta kaç yaşında, Mehmet Usta oynadığı diziler neler gibi sorular ve cevapları...
20 Şubat 1979 Düzce doğumlu olan Mehmet Usta, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ekmek Teknesi dizisinde oynadığı “Ölü” ve Bez bebek dizisinde ki “Şoker” karakterleriyle tanınmıştır. Aslen Trabzon'lu olan oyuncunun ailesi küçük yaşlarda babasının ve amcalarının iş kurduğu İstanbul'a taşındı. Doğum yeri İstanbul olmasa da ilk yaşına İstanbul'da girdi ve yaşamını burada büyüyerek devam ettirdi.
İlkokulu Aksaray Mahmudiye İlkokulu'nda, orta okul ve liseyi İstanbul Davutpaşa Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. Üniversite eğitiminden sonra master eğitimi de yapmaya karar veren Mehmet Usta, masterini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim dalında ve Sanat Sosyolojisi alanında 'Modernlik ve Modernleşme ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu' tezi ile tamamladı.
Yaşamı boyunca spor ve oyunculuktan hiç kopmayan Mehmet Usta, fakülte yıllarına kadar Uzakdoğu Savunma Sanatları ile yakından ilgilendi.
Görevimiz Komedi 2016-Günümüz
Bana Bir Soygun Yaz 2012 Hadi
Dedemin Dolabı 2012 Gomodor
Leyla ile Mecnun 2011 Kamil
Dur Yolcu 2008 Çolak Çavuş
Mommo Kızkardeşim 2009 İstanbullu Bakkal
Kara Köpekler Havlarken 2009 Anten
Kınalı Kuzular: Son Nefes 2007 Zeynel
Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın 2007 Yüzbaşı Yusuf
Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru 2007 Bekir çavuş
Kınalı Kuzular: Hasan Ethem 2007 Edirneli Hüseyin
Bez Bebek 2007 Şoker
Erkekler Ağlamaz 2006 İnce Memet
Kınalı Kuzular: Kınalı Hasan 2006 Laz Yunus
The İmam 2005 Deli
Ekmek Teknesi 2002 Ölü
Ruhsar 1997 Selçuk
Okuyucu Yorumları 0 yorum