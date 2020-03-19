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  4. TESK'ten "Prim borcu bulunan esnaf ilaca erişebilmeli" mesajı

TESK'ten "Prim borcu bulunan esnaf ilaca erişebilmeli" mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 19.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Şeker, kalp-damar, tansiyon gibi kronik hastalığı olanların ilaçlarını aksatmadan düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu yüzden, prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için gerekli düzenleme bir an önce yapılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının risklerini azaltmak için kronik hastalığı bulunanların ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini belirterek, "Prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için gerekli düzenleme bir an önce yapılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınından korunabilmek için kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara düzenli erişilebilmesinin önemine işaret etti.

İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafların Genel Sağlık Sigortası kapsamında muayene olabildiğine ancak tedavileri için kullanması gereken ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığına dikkati çeken Palandöken, virüsün olası risklerini minimuma indirmek için herkesin sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, Kovid-19 ile mücadelede bağışıklığın kuvvetlendirilmesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Şeker, kalp-damar, tansiyon gibi kronik hastalığı olanların ilaçlarını aksatmadan düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu yüzden, prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için gerekli düzenleme bir an önce yapılarak ilaca erişimleri sağlanmalı."

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