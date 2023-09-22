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Tete'nin golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi!

22.09.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tete'nin Kopenhag maçında kaydettiği gol, yapılan oylamanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tete, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kopenhag'a atarken, bu gol Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Golü adayları arasına girdi.
Tete'nin golü, Devler Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Tete'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne Lens'in 10 numarası Angelo Fulgini, Lazio kalecisi Ivan Provedel ve Barcelona'nın hücumcusu Joao Felix'in attığı goller aday gösterilmişti.


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