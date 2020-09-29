Tezgahlarda sağlıksız balık satışının önüne geçiliyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçı tezgâhlarında yer alan deniz ürünü ile Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı denetimlerini sıkılaştırdı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, av yasağı döneminde olduğu gibi avlanma döneminde de denetimlerine devam ediyor. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan su ürünleri denetimleri Van’da da yapıldı. Bu kapsamda perakende satış yerleri ve balık depolarında gün boyunca denetimler yapılacak.

Sıkı denetimler inci kefalinin boyuna yansıdı

Sabah saatlerinde başlayan denetimler çerçevesinde; balıkların boyları ölçüldü ve tazelik durumu incelendi. Yapılan denetimlerde balıkların asgari boyun üzerinde olduğu gözlemlenirken, inci kefalinin boyu ise dikkatlerden kaçmadı. Düzenli denetimlerle kaçak balık avının önüne geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve diğer ilgili kurumların av yasağı öncesi ve sonrası denetimleri kararlıkla sürdürmesi inci kefalinin boyuna yansıdı. Vatandaşın sağlığı için Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekibinin yaptığı denetimlerinde taze olmayan balıklar ise tezgahlardan kaldırıldı.

Yapılan denetimlerin artırılarak devam edilmesini isteyen kentteki balıkçılar ise çalışmalarından dolayı Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

