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TFF 1. Lig'de görünüm

ANKARA HABERLERİ  | 29.11.2020 21:38 | Son Güncelleme

Ligde 11. hafta ertelenen 1 maç dışında tamamlandı - Altınordu haftayı lider kapattı

TFF 1. Lig'de 11. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 1 karşılaşma dışında tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Keçiörengücü-Adana Demirspor'u Royal Hastanesi Bandırmaspor da Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenerek puanını 23'e yükseltti ve haftayı 21 puanlı Keçörengücü'nün önünde ilk sırada yer almayı başardı.

Günün diğer maçında Yılport Samsunspor konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı ve sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.

Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı ise ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

- Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP1.ALTINORDU1172217116232.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ116321899213.YILPORT SAMSUNSPOR115511596204.ADANA DEMİRSPOR1053219910185.İSTANBULSPOR A.Ş.105321798186.TUZLASPOR A.Ş.1053217161187.ALTAY95131697168.GİRESUNSPOR1044213121169.BURSASPOR11425191901410.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR114251215-31411.AKHİSARSPOR11344914-51312.ADANASPOR A.Ş.9333131031213.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR113261314-11114.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR112451119-81015.MENEMEN SPOR9234913-4916.ANKARASPOR10226615-9817.BEYPİLİÇ BOLUSPOR101451014-4718.ESKİŞEHİRSPOR11047522-171Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

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