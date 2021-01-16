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TFF 1. Lig'de ilk devrede 28 teknik direktör görev yaptı

16.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Ligin ilk devresinde 10 takım teknik direktörünü değiştirdi - Ankaraspor'un 4 teknik direktör değişikliğine gittiği ligde Mustafa Özer ve Mesut Dilsöz iki farklı takımda görev aldı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de sadece 8 takımın teknik direktör değişikliğine gitmediği 2020-2021 sezonu ilk devresinde 28 farklı teknik adam görev yaptı.

İlk olarak Adanaspor'un teknik direktör değişikliğine gittiği ligde, daha sonra Eskişehirspor, Ankaraspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor, Akhisarspor, Adana Demirspor ve son olarak Menemenspor bu yönde karar aldı.

Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bursaspor, Giresunspor, İstanbulspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor ise sezonun ilk yarısında teknik direktör konusunda istikrarını bozmadı.

Bu takımlardan Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Fatih Tekke, Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Tuzlaspor'da Taner Taşkın, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında görevlerini sürdürüyor.

- İki takımda birden görev yapanlar

İlk devrede toplam 28 farklı ismin görev yaptığı TFF 1. Lig'de Mustafa Özer, Eskişehirspor'dan sonra Ankaraspor'u da çalıştırdı. Sezona Aydeniz Et Balıkesirspor'da başlayan Mesut Dilsöz daha sonra Akhisarspor'un başına geçti.

Ankaraspor'da 4 farklı ismin görev yaptığı ligde Eskişehirspor da İlhan Var'ın ardından takımın başına 3. ismi getirecek.

- İlk yarı görev yapanlar

Ligde geçici isimler dışında ilk devrede görev yapanlar şöyle:

Adana Demirspor: Ümit Özat (13), Cüneyt Dumlupınar (4)

Adanaspor: Fatih Akyel (2), Yunus Murat Ceylan (15)

Akhisarspor: Cem Kavçak (12), Mesut Dilsöz (5)

Altay: Yücel İldiz (17)

Altınordu Hüseyin Eroğlu (17)

Ankara Keçiörengücü: İlker Püren (17)

Ankaraspor: Ali Güneş (4), İsmet Taşdemir (3), Mustafa Özer (6), Mehmet Ak (4)

Aydeniz Et Balıkesirspor: Mesut Dilsöz (11), Cihat Arslan (6)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sait Karafırtınalar (6), Recep Uçar (10)

Beypiliç Boluspor: Ahmet Taşyürek (5), Reha Erginer (11)

Bursaspor: Mustafa Er (17)

Eskişehirspor: Mustafa Özer (3), İlhan Var (13)

Giresunspor: Hakan Keleş (17)

İstanbulspor: Fatih Tekke (17)

Menemenspor: Cenk Laleci (16), Ümit Karan (1)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Serdar Bozkurt (4), Erkan Sözeri (11)

Tuzlaspor: Taner Taşkın (17)

Yılport Samsunspor: Ertuğrul Sağlam (17)

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