TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK: 0 - Kırklarelispor: 0

Misli. com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, ligin ikinci maçında evinde konuk ettiği Kırklarelispor’ ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Atatürk Şehir Stadyumu

Hakemler: Hasan Kaçar xx, Birtan Yavuz xx, Cankut Gönenç xx

Van Spor FK: Aydın Bağ xx, Üzeyir Ergün xx, Barış Gök xx, Yakup Demir xx, Rüştü Hanlı xx, Abdulkadir Özdemir xx, Oktay Aydın xx (Sefa Küpeli dk. 64 x), Sedat Cengiz xx, Zafer Şensoy xx (İsmail Güner dk. 86 x), Utku Şen xx, Cihan Halil xx

Teknik Direktör: Gökhan Çalışar

Kırklarelispor: Umut Kaya xx, Serkan Sözmen xx, İbrahim Sürgülü xx, Emre Keleşoğlu xx, Kubilay Akyüz xx (Emre Balki dk. 84 x), Görkem Bitin xx (İsmail Ayaz dk. 58 x), Yunus Emre Yalçın xx, Mert Sinan Pekesen xx (Atakan Arslan dk. 72 x), Hamza Özdemir xx, Ersel Aslıyükse xx, Davut Babur xx

Teknik Direktör: Ali Özçelik

Sarı kartlar: Yakup Demir, (Van Spor FK), Hamza Özdemir, (Kırklarelispor)

