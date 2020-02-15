YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Artvin Hopaspor: 0

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Artvin Hopaspor: 0

ORDU HABERLERİ  | 15.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Star: 19 Eylül
Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Önder Çalış xx, Berkay Salman xx
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel x, Kemal Cingirt x, Gürkan Arslan x, Ömer İnan xx, Göksu Mutlu x, Yunus Şimşek x, Uğur Durmuş xx, Murat Kara x (Mert Efe Çölbeyi dk. 81 ?), Yasin Öztop x (Sergen Orman dk. 85 ?), Kubilay Serbest x (Muhammet Can Öztürk dk. 64 x), Altan Kılıç x
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya x, Saffet Gurur Yazar x, Ahmet Tuna Akıl x, Raşit Sevindir x (Uğur Parlak dk. 74 x), Eşref Koçak x, Arif Güner x, Serhan Yılmaz x, Hasan Gündoğdu x (Tunahan Ergül dk. 88 ?), Eşref Korkmazoğlu x, Salim Uzun x (Alperen Doğan dk. 76 x), Hakan Doğru x

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorun düşme anı böyle görüntülendiMeteorun düşme anı böyle görüntülendi
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Ordu Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:48
İkindi
15:40
Akşam
18:08
Yatsı
19:28

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Çakır Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Günaydın Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hızır Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Koçak Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Sanayi Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tayfun Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Tuna Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Fındık ihracatçıları Köln Fuarı’nda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.