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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kemerspor 2003: 1

ORDU HABERLERİ  | 08.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 27. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Kemerspor 2003’ü 2-1 mağlup etti.

Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Furkan Bakan xx, Burak Gültek xx,İsa Doğanlar xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Rıdvan Sağlam xx, Hacı Şükrü xx (Zeki dk. 90 ?), Yeldar xx (Sergen dk. 77 x), Mehmet Seçme xx, Fatih Arat xx, Hüseyin Cankut xx, Ahmet Şahbaz xx, Burak xx, Mükail xx (Ufuk dk. 63 x)
Kemerspor 2003: İsmail xx, Hüseyin xx, Onur xx (Furkan dk. 90 ?), Semih xx, Erdinç xx, Mehmet Kılıç xx, Tolgahan xx, Emirhan xx, Hasan x (Hasan dk. 60 x), Berkay xx, Safa xx (Hasan Türk dk. 71 x)
Goller: Rıdvan Sönmez (dk. 31), Hacı Şükrü Çiçek (dk. 53) (Fatsa Belediyespor), Onur Okan (dk. 41)(Kemerspor 2003)
Sarı kartlar: Mükail, Burak, Ufuk, Yeldar, Mehmet Seçme, Ahmet Şahbaz (Fatsa Belediyespor), Onur Okan (Kemerspor 2003)

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