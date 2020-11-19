YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Yeşilyurt Belediyespor: 3

TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Yeşilyurt Belediyespor: 3

MANİSA HABERLERİ  | 19.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ligin 10. haftasında evinde ağırladığı Yeşilyurt Belediyespor’a 3-0 yenildi.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Erol Ernek xx, Batuhan Bıyıklı xx
Manisaspor: Abdülkadir Taşdemir x, Lider Koç x (Dk. 70 M.Furkan Kaplan x) , Serhat Maden x, Burak Keskin x, Yusuf Tekin x (Dk.46 Bahtiyar Dolmaz x), Gökhan Dincer x, Çağrı Gülcü x, Atakan Cidam x (Dk.H.İbrahim Yazğılı x), Vahap Aydemir x (Dk.46 Kaan Aşnaz x), Mehmet İncebacak xx, Murat Torun x (Dk.51 Anıl Bozkurt x)
Yeşilyurt Belediyespor: İsmail Cengiz xxx, Yasin Elmas xx (Dk.65 Anıl Balakkız x), Fahri Utku Öçalmaz xx (Dk.88 Kemal Başaran ?), Emre Gemici xxx (Dk.89 Berkehan Biçer ?), Akın Akman xx (Dk.89 Gürkan Çiftçi ?), Gökhan Payal xx, Erçin Ilgaz xx, İlker Günaslan xx, Erhan Gözetlik xx, Mücahit Çakır xx, Halil Çelik xx (Dk.75 Sıddık Çelik x)
Gol: Dk. 9-12 Emre Gemici (P), Dk.62 Yasin Yılmaz (Yeşilyurt Belediyespor)
Sarı Kart: Abdülkadir Taşdemir, Kaan Aşnaz (Manisaspor) Yasin Elmas, Halil Çelik (Yeşilyurt Belediyespor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
13:01
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Borsa Eczanesi
Merkez
Cansu Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Bilge Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.