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  4. TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Sultanbeyli Belediyespor: 3

TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Sultanbeyli Belediyespor: 3

MANİSA HABERLERİ  | 12.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, ikinci yarının ilk maçında kendi evinde İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor’u konuk etti. Manisaspor’un yeni Teknik Direktörü Naci Duman’ın da ilk maçı olan karşılaşmadan konuk ekip 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Yunus Dursun xx, Muhammed Yıldız xx, Barış Çiçeksoylu xx
Manisaspor: Kubilay Zihni x, Yusuf Tekin x, Umut Kezgin x, Murat Köse x (Dk.46 Berk Cambaz x), Ömer Mang x (Dk.46 Gökhan Yılmaz x), Furkan Kaplan x, Cevdet Enes Varbil xx, Bilal Budak x (Dk.83 Enes Ok ?), Yusuf Boran Yılmaz x, Mert Bostancı x, Emir Tahir Koşan x
Sultanbeyli Belediyespor: Ertuğrul Furkan xx, Bilal Özhan x (Dk.68 Recep Soner Cihan x), Uğur Adem Gezer xx, Fatih Taşdelen x (Dk.74 Ramazan Erarslan x), Bülent Kocabey xxx, Arda Hilmi Şengül x, İlker Cihan x, Kadir Samet Eser x, Sırat Yeşilördek x, Muhammet Enes Erdem xx (Dk.54 Bünyamin Küçük x), Sedat Komi xx
Sarı Kartlar: Bilal Budak (Manisaspor) Ertuğrul Furkan (Sultanbeyli Belediyespor)
Goller: Dk.77 Cevdet Enes Varbil (P) (Manisaspor), Dk.7 Muhammet Enes Erdem, Dk.44-45 Bülent Kocabey (Sultanbeyli Belediyespor)

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