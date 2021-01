TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3. Lig 2.Grup 18.hafta karşılaşmasında Nazilli Belediyespor kendi evinde Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stad: Nazilli İlçe

Hakemler: İlker Yasin Avcı , Uğur Aydoğdu , Enes Berk Güçlü

Nazilli Belediyespor: Zekeriya , Oktay , Mehmet , Polat , Ufukcan (Dk.81 Zafer ?), Hasan (Dk.42 Mehmet Akif ), Sefa (Dk.81 Batuhan ?), Aytaç , Tamer , Murat Can , Bünyamin (Dk.58 Muhammet Ali )

Fethiyespor: Serkan , Sabri , Berkay (Dk.83 Kutay ?), Anıl Gir (Dk.76 Anıl Arıcıoğlu ), Cemal, Yakup (Dk.90 Cem ?), Fatih , Mert , Ali Han , Tahir , Hayrullah

Sarı Kart: Bünyamin, Murat Can, Zafer, Aytaç, (Nazilli Belediyespor) - Sabri, Serkan, Hayrullah, Mert, Yakup (Fethiyespor)

Goller: Dk.90+7 Murat Can (Nazilli Belediyespor) - Dk.2 Ali Han (Fethiyespor)

Kırmızı Kart: Dk.90+4 Fatih (Fethiyespor)