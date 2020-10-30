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TFF 4 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 30.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapılan rutin testler sonucunda 3 hakemde koronavirüse rastlandığını duyurdu.

TFF 4 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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