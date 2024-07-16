TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ses getirecek açıklamalar! ''FETÖ, bana kasetini yayınlayacağız dedi!", "Güçleri, Servet Yardımcı'ya yetmiş olabilir''

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı.

"FETÖ BANA 'KASETİNİ YAYINLAYACAĞIZ' DEDİ!"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "FETÖ kumpası var diyorlar ya, alçak örgütün tehdit mesajları hala telefonumda duruyor. O sene çok önemli transferler yaptık. Çok güzel bir kadro kurduk, gidiyoruz üç maç üst üste hakem kararlarıyla maç kaybettik. FETÖ denen alçak terör örgütünden tehditler alıyorum o esnada. Ülkede genel seçim var akabinde bizim kulübün seçimi var. Deplasmanda yapılmıyor bu, kaos çıksın diye iç sahada yapılıyor. 2 Temmuz'da seçim bitti, tehdit mesajı hala duruyor 'Birçok rezil kasetini yayınlayacağız' demişlerdi." açıklamasını yaptı.

"BİR ÖRGÜTLENME VAR; GÜÇLERİ YARDIMCI'YA YETMİŞ OLABİLİR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza yansıtıyorlar, Türk futbolunu dünya genelinde karalamak için yapıyorlar bunu. Ben de adayım, bugüne kadar kimse aday olma demedi. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu, futbolu seviyor. Spora katkıları da ortada. O sorunun muhatabına sormak lazım. Yapılan açıklama yenilir yutulur türden bir açıklama değildi. Türk futbolunu tekeline almış bir örgütlenme var. Onların gücü belki Servet Yardımcı'ya yetmiş olabilir ama biz Türk futbolunu adil ve adaletli yönetme şiarıyla yola çıkıyoruz. Orada irade koyarsanız, sizin iradenizi gören insanlar o hamleleri size yapamazlar" dedi.

"TFF 1-2 MİLYON ÖDEME YAPIYOR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Özellikle alt liglere 100 bin lira ödemeyen Federasyon son günlerde 1-2 milyon lira ödemeler yapıyor. Suyun başında olmanın avantajını ne kadar kullanırsanız kullanın. O paraları alanlarla da konuştuk. Yüzde 80'iyle görüştüm, Büyükekşi'den memnuniyet duyan tek söz duymadım." ifadelerini kullandı.

