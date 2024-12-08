TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray maçının hakemine çok sert çıkıştı! "Bana operasyon yapıyorlar"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelede verdiği kararlarla maçın önüne geçen hakem Turgut Doman'a sosyal medyada tepki yağarken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuya dair açıklamalarda bulundu.

"BANA OPERASYON YAPIYORLAR"

"Bana operasyon yapıyorlar. Bizim haysiyetimizle oynanmasına kimseye müsade etmeyiz hakem de olsa. Böyle bir iğrençlik ben hayatımda görmedim. Gerekeni yapacağız. Milli takımda oynuyor milli gururumuz kardeşimiz yapılan hareketi tasvip etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR NE DEDİ?

"Galatasaray hakeme rağmen yapıya rağmen kazanmıştır. Gizli güçler Galatasaray'ı yarıştan aşağı çekmek istiyor. Söz konusu hakemlerin banka hesapları incelenmelidir. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu hakem hakkında radikal kararlar almalıdır." dedi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın, Sivasspor maçında sakatlanmasına neden olan pozisyon hakkında, "Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur" denildi.