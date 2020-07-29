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TFF Başkanı Nihat Özdemir’den, Vali Yazıcı’ya Play Off maçları teşekkürü

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti. Özdemir, federasyonun Antalya’da düzenlediği organizasyonlarda alınan güvenlik önlemleri, sağlık tedbirleri ve yapılan Covid-19 testleri için Vali Ersin Yazıcı’ya teşekkürlerini sundu.
Tuzlaspor ile Manisaspor arasında oynanacak TFF 2. Lig Play Off Final Maçı dolayısıyla Antalya’ya geldiğini belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, Vali Ersin Yazıcı’ya yeni görevinde başarılar diledi.
Federasyonun Antalya’da düzenlediği organizasyonlarda alınan güvenlik önlemleri, sağlık tedbirleri ve yapılan Covid-19 testleri için Vali Ersin Yazıcı’ya teşekkürlerini sunan Başkan Özdemir, “Bizim için en önemli şey güvenlik, aldığınız tedbirler bizleri çok memnun etti. Her şey için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Özdemir’in ziyaretinden ve başarı dileklerinden mutluluk duyduğunun ifaden Vali Yazıcı, spor güvenliği alanında da üstlerini düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Pandemi sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ettiklerini belirten Yazıcı, vatandaşların tribünleri coşkuyla doldurduğu maçlar izlemeyi özlediğini vurguladı.
Ziyarette Başkan Özdemir’e, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurul Başkanı Abdurrahman Arıcı Federasyon Bölge Müüdürü Ahmet Köksalan da eşlik etti. TFF heyeti tarafından Vali Ersin Yazıcı’ya isim ve soy isminin yazdığı Milli Takım forması hediye edildi.

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