TFF’den açıklama: Ligler en erken haziran ayında oynanabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin son durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Liglerin en erken haziran ayının başında başlayabileceğini belirten TFF, gelişmelere göre de 10 alternatifli plan ve senaryonun hazır olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen ’Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yeni tip korona virüs salgınına ilişkin sportif tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 19 Mart’ta yapılan toplantıda liglerin ertelenmesi kararı alınmıştır.

Federasyonumuz tarafından o tarihten bu yana korona virüs ile ilgili oluşan şartlar gözlemlenmekte olup, gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde değerlendirilmektedir.

Önceliğimiz daima sporcularımız, futbola hizmet eden tüm bireylerimiz ve taraftarlarımızın sağlığıdır.