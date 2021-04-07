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TFF'den futbolculara aşılama kararı

07.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbolcuların da aşılama kapsamına alındığını açıkladı.

TFF'den futbolculara aşılama kararı

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları, futbol takımlarını da etkilemiş durumda. A Milli Futbol Takımı'nda 16 futbolcunun testinin pozitif çıkmasının ardından Süper Lig takımlarının da birçoğunda pozitif vakaya rastlandı.

Bu gelişme sonrası futbolcuların da aşılama kapsamına alınması için TFF ile devlet yetkilileri arasında görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

NİHAT ÖZDEMİR: FUTBOLCULAR AŞILANACAK

FOX TV'de Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile konuştuğunu ve futbolcuların da aşılama kapsamına alındığını bildirdi.

Küçükkaya, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldığımız bilgilere göre; futbolcular aşılama kapsamına alındı. Nihat Özdemir, Ankara'da yapılan değerlendirme sonucu futbolcuların da aşılama kapsamına alındığını söyledi. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü futbolcular sürekli seyahat ediyor, maçlara çıkıyor. Onların da aşılaması hemen başlayacak" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Süper Lig
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